KLDR odpálila dvě střely. Jihokorejská armáda je v pohotovosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Severní Korea dnes odpálila dvě blíže neupřesněné střely, které dopadly do Japonského moře. Oznámilo to velení jihokorejské armády. Podle jihokorejské tiskové agentury Jonhap je to letos už třináctý takový zbrojní test KLDR. Střely byly vypáleny kolem 16:59 místního času (08:59 SEČ) z provincie Hamgjong namdo, která leží na východě KLDR. Podrobnosti o typu střel či jejich doletu nejsou zatím známy.