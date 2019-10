KLDR odpálila rakety, jedna zřejmě dopadla do japonské ekonomické zóny

Jihokorejská armáda původně uvedla, že Severokorejci střelu odpálili z oblasti, kde leží přístavní město Wonsan. Později ale prezidentský palác sdělil, že prověřuje možnost, že byla balistická raketa vypálena z ponorky.

Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga uvedl, že KLDR vypálila dvě střely a že šlo nejspíš o balistické rakety. Jedna z nich dopadla podle něj do japonské výlučné ekonomické zóny (EEZ).

Japan’s Chief Cabint Secretary says just before 8 am local time, North Korea fires 2 misslies. One fell into Japan’s EEZ. Coast guards issues warnings to vessels in Sea of Japan. Defense Ministry is analyzing the details.