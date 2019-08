KLDR odpálila další rakety. Japonsko a Jižní Korea jsou v pozoru, Trump krizi zlehčuje

Podle jihokorejské armády byly rakety odpáleny z okolí severokorejské základny Sondok východním směrem, překonaly vzdálenost asi 380 kilometrů, dosáhly výšky 97 kilometrů a nakonec spadly do moře.

Kvůli události svolal úřad jihokorejského prezidenta zasedání rady pro národní bezpečnost. "Naše armáda sleduje aktivity Severu pro případ dalšího odpalu a je připravena na všechny možnosti," citovala agentura AFP z komuniké generálního štábu Jižní Koreje.

V pátek 16. srpna měl podobný průběh severokorejský test raket krátkého doletu, Soul tehdy také nejdříve mluvil o neidentifikovaných objektech odpálených z východního pobřeží KLDR. Dnešní raketový test Pchjongjangu byl již sedmý od konce července.

Reports #NorthKorea has launched another missile into the Sea of Japan, per Japan's Coast Guard.



Pyongyang loves to ruin a Friday night...