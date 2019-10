KLDR potvrdila test nové rakety odpálené z ponorky, diktátor Kim blahopřál vojákům

Střela vyslaná od východního pobřeží KLDR směrem k Japonsku urazila vzdálenost 450 kilometrů a dosáhla výšky 910 kilometrů, uvedla jihokorejská armáda.

Raketová zkouška se uskutečnila pouhý den poté, co Severní Korea oznámila, že se s USA dohodla na obnovení rozhovorů o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

