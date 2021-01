KLDR předvedla nové balistické střely odpalované z ponorky, tvrdí analytici

Na přehlídce v hlavním městě Pchjongjangu se podle NK News ukázaly řady pochodujících vojáků a vojenské techniky včetně tanků a raketometů. Na závěr podle analytiků předvedl režim nový druh balistických raket a střel SLBM (submarine-launched ballistic missile), které vezly nákladní automobily.

Currently showing scenes of evening preparation for the parade. pic.twitter.com/tIigbazL2C