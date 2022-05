KLDR se zásobila rouškami a ventilátory z Číny, než přiznala covid

Severokorejská média oznámila výskyt prvního případu nákazy koronavirem před dvěma týdny, což vyvolalo obavy z nedostatku očkovacích látek, zdravotnického materiálu a potravin v Severní Koreji. Podle čínských dat ale KLDR začala vytvářet zásoby již dříve.

Vakcíny, které KLDR měla dostat v rámci programu COVAX určeného chudým státům, Pchjongjang odmítl, a nejsou oficiální zprávy o tom, že by byli někteří občané Severní Koreje očkováni.

Z obchodních záznamů nicméně vyplývá, že v únoru Čína do Severní Koreje vyvezla blíže neupřesněné vakcíny v hodnotě 311.126 dolarů. Od ledna do dubna rovněž KLDR koupila od Číny roušky za více než 10,6 milionu dolarů a 95.000 teploměrů, což je 33krát víc než za celý loňský rok. V dubnu Čína navíc KLDR dodala tisícovku neinvazivních ventilátorů za 266.891 dolarů a také laboratorní materiál, který by bylo možné využít jako testovací sady na koronavirus. Další dovoz zdravotnických pomůcek zahrnoval gumové rukavice a ochranné oblečení.

Celkově čínský export do Severní Koreje v dubnu dosáhl 98,1 milionu dolarů, což je nejvíce od ledna 2020. KLDR po většinu pandemie nechávala uzavřené hranice pro téměř veškeré zboží, připomněla agentura Reuters.

Celkový počet pacientů s "horečkou neznámého původu", jak úřady v KLDR covid-19 nazývají, od začátku dubna vzrostl na 3,27 milionu, mrtvých je podle oficiálních údajů 69. V KLDR žije asi 25 milionu lidí.