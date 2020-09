Konvoj afghánského viceprezidenta se stal terčem útoku. Dva mrtví, několik zraněných

Zdrojem ranního útoku podle mluvčího byla bomba umístěná na kraji silnice. "Dnes se opět nepřátelé Afghánistánu pokusili Sálihovi ublížit, nepodařilo se jim ale naplnit svůj zlý záměr a Sálih z útoku vyvázl bez zranění," uvedl na facebooku politikův mluvčí Razván Murád.

Agentuře Reuters mluvčí sdělil, že někteří členové Sálihovy ochranky byli při útoku zraněni.

HAPPENING NOW: Afghanistan's first vice president Amrullah Saleh escapes an attempted bomb attack in Kabul.



This is the scene of the attack where at least 2 people have been killed pic.twitter.com/0jm8mSDFXN