Nákazu novým koronavirem zatím hlásí kromě Číny a čínských zvláštních správních oblastí dalších 19 zemí. Z Evropy to jsou Francie, Německo a nově přibylo Finsko, které hlásí jednoho nakaženého.

První případ nákazy novým typem koronaviru oznámila dnes také druhá nejlidnatější země světa Indie a Filipíny.

Nejhorší virové epidemie v posledních letech:

Těžký akutní respirační syndrom (SARS)

Období: listopad 2002 - červenec 2003

Počet nakažených: 8096 (k 31. červenci 2003)

Počet úmrtí: 774

Procento úmrtnosti: 9,6 procenta

Symptomy: horečka, kašel, únava, dýchací potíže

Inkubační doba: dva až 14 dní

Počet zasažených zemí: 29, nejvíce případů v pevninské Číně (5327 nakažených/349 úmrtí)

Výskyt v Evropě: Německo, Francie, Švédsko, Británie, Itálie, Irsko, Rumunsko, Rusko, Švýcarsko a Španělsko.

Chřipka A (H1N1), takzvaná prasečí, mexická či nová

Období: duben 2009 - srpen 2010

Počet nakažených: odhady uvádějí od cca 600.000 po desítky milionů

Počet úmrtí: 18.499

Symptomy: horečka, únava, zvracení

Inkubační doba: jeden až osm dní

Počet zasažených zemí: přes 214

Výskyt v Evropě: zasažena většina evropských států; Česká republika zaznamenala 2477 nakažených, z nichž 102 lidí zemřelo.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

Období: duben 2012 - dosud (v roce 2019 bylo zaznamenáno přes 200 případů)

Počet nakažených: 2499 (k 31. prosinci 2019)

Počet úmrtí: 861

Procento úmrtnosti: 34,5 procenta

Symptomy: horečka, kašel a dýchací potíže

Inkubační doba: pět až šest dní

Počet zasažených zemí: 27, nejvíce případů zaznamenala Saúdská Arábie (2106 nakažených/783 úmrtí) a Jižní Korea (186 nakažených/36 úmrtí)

Výskyt v Evropě: Británie, Německo, Nizozemsko, Francie, Rakousko, Turecko, Itálie, Řecko.

Ebola v západní Africe

Období: prosinec 2013 - březen 2016

Počet nakažených: 28.646 (ke květnu 2016)

Počet úmrtí: 11.323

Procento úmrtnosti: 39,5 procenta

Symptomy: horečka, průjem, zvracení

Inkubační doba: dva až 21 dní

Počet zasažených zemí: deset, nejvíce případů zaznamenala Sierra Leone (14.124 nakažených/3956 úmrtí) a Libérie (10.675 nakažených/4809 úmrtí)

Výskyt v Evropě: Itálie, Británie, Španělsko.

Koronavirus 2019-nCoV

Období: prosinec 2019 - dosud

Počet nakažených: 7798 (k 30. lednu 2020)

Počet úmrtí: 170

