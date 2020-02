Koronavirus: Jako by vypukla válka. Obyvatelé Hongkongu skupují rýži a toaletní papír

Napsal to zpravodajský server The Guardian. Už třetí týden v řadě jsou prázdné regály supermarketů, obvykle zcela zaplněné sáčky s říží, pro mnoho obyvatel Hongkongu hlavní surovinou. A pomalu už docházejí také nudle, i když je tu stále dostatek masa a zeleniny.

Holé jsou také regály na toaletní papír, papírové kapesníky, kuchyňské papírové utěrky, dětské ubrousky, mýdlo a čistící prostředky, jako je bělidlo, mycí přípravy na podlahu a všechny duhy dezinfekčních a antiseptických produktů. Supermarkety už začaly zavádět přídělový systém, kdy si zákazníci mohou koupit jen dva kusy nedostatkových produktů - pokud je tedy v obchodě vůbec mají.

zdroj: YouTube

I když v Hongkongu je jen 50 potvrzených případů nákazy novým koronavirem a jedno potvrzené úmrtí, panuje tu všeobecná úzkost, že by epidemie mohla trvat mnoho měsíců, a základní životní potřeby by mohly dojít.

Ve středu ráno čekaly desítky lidí před supermarketem na ulici Bonham ve čtvrti Mid-Levels. Mnozí z nich se choulili v šátcích na hlavě a v silných kabátech, s ochrannými rouškami na obličeji.

"Netušíme, jak dlouho se tohle potáhne. A čím víc se o tom dozvídám, tím víc panikařím," řekla žena, která před obchodem čekala už hodinu před otevírací dobou. "Dokonce i doktorům dochází vybavení - tak jak bych mohla nemít strach?"

Ani ujišťování oficiálních činitelů i obchodníků, že dodávky potravin nebudou narušeny, tuto 65letou ženu neuklidnilo. Hongkongský svaz obchodníků s rýží minulý týden oznámil, že dodávky rýže jsou regulovány vládou a ve skladech je stále 13.000 tun. "Nevěříme ani slovo z toho, co říká vláda. Můj pohled do budoucna je velmi chmurný," dodala žena. S desítkami dalších zákazníků pak odspěchala do obchodu.

Po vypuknutí epidemie koronaviru, který dostal označení Covid-19 a zatím si převážně v Číně vyžádal 1310 obětí, vypukla v Hongkongu panika. Řada soukromých klinik byla dočasně uzavřena poté, co jim došly ochranné masky.

Také zaměstnanci státních nemocnic uvedli, že mají nedostatek masek, roušek a ochranného oblečení. Minulý týden to vyústilo ve stávku s požadavkem, aby hongkongská vláda uzavřela všechny hranice tohoto poloautonomního území s pevninskou Čínou a poskytla zdravotníkům odpovídající ochranné prostředky.

Tisíce lidí minulý týden přes noc tábořily v mrazivém větru před prodejnou, která dostala dodávku ochranných roušek z Blízkého východu. Nyní se před každým obchodem, který dostane čerstvé zásoby nedostatkového zboží, rychle vytvoří dlouhé fronty. Lidé si do nich stoupají bez ohledu na to, jaké zboží přišlo.

V supermarketu na ulici Bonham se ve středu ráno zbytky nedostatkového zboží rychle vyprodaly a většina zákazníků čekajících ve frontě zůstala zklamaná. "Je to jako by vypukla válka," řekla jedna z prodavaček. "Věci mizí z regálů, jakmile je doskladníme."