Koronavirus je noční můrou. 213 mrtvých, téměř 10 tisíc nakažených

V provincii Chu-pej, která je centrem epidemie, na nemoc zemřelo již 204 osob a je zde téměř 6000 nakažených. Za sedm dní se podle NHC podařilo vyléčit a propustit z nemocnice 596 osob.

Americké ministerstvo zahraničí dnes na svých internetových stránkách doporučilo svým občanům, aby necestovali do Číny. Zvýšilo tak své varování pro cesty do Číny na stejnou úroveň, jako pro cesty do Iráku nebo Afghánistánu.

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0