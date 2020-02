Koronavirus na výletní lodi u Japonska se šíří, další pasažéři nakaženi

Počet nakažených koronavirem se v Japonsku zvýšil na 45 lidí. Počet nakažených koronavirem v Číně stoupl z 24.324 na 28.018, mrtvých je 563, informovala dnes čínská národní zdravotnická komise (NHC).

Agentura AP k údajům NHC přidává ještě 21 nakažených v Hongkongu a deset dalších případů v Macau. V celkem 27 zemích byla nákaza novým koronavirem, který se šíří z provincie Chu-pej v centrální Číně, potvrzena u 28.273 lidí, napsala agentura Bloomberg. Podle WHO připadá 80 procent případů nakažených na provincii Chu-pej a 99 procent na Čínu. Nejvíce nakažených mimo Čínu hlásí Japonsko, Singapur (28) a Thajsko (25). Mimo Čínu podlehli koronaviru dva lidé - jeden v Hongkongu a druhý na Filipínách.

Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval.

Some passengers came onto their balconies and waved to waiting media as the ship docked. Those on board we’ve spoken to say they’ve been told to stay in their rooms potentially for the next 14 days #coronavirus #DiamondPrincess pic.twitter.com/irvE0MOJPJ