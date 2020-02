Koronavirus přemožen? Čína začne na pacientech testovat remdesivir

Lék, který byl původně zamýšlen k boji s ebolou, poskytla k experimentální léčbě firma Gilead Sciences. Podle dnešní zprávy agentury Nová Čína už klinickou studii přípravku schválily čínské úřady.

"První pacienti, infikovaní virem 2019-nCoV, začnou podle očekávání užívat lék remdesivir ve čtvrtek," uvedl na středeční tiskové konferenci Cchao Pin, vedoucí programu klinických testů.

Looks like remdesivir is getting an RCT in China? Story by @joewalkerWSJ #coronavirus #nCoV2019 #remdesivir https://t.co/bBJy5buQKO