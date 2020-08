Koronavirus pronikl na izolovaný ostrov. Nakazila se pětina kmene Velkých Andamanců

Souostroví Andamany a Nikobary leží v Bengálském zálivu mezi Indií a Barmou a je domovem asi 400.000 lidí. Koronavirus tam byl potvrzen u 2268 osob, s covidem-19 jich zemřelo 37.

Velcí Andamanci žijí na ostrově Jižní Andamán. Indická vláda do Port Blairu, který je střediskem teritoria a kam někteří Velcí Andamanci jezdí za prací, poslala o víkendu lékařský tým. V Port Blairu mělo šest příslušníků kmene pozitivní testy a další čtyři případy se pak potvrdily z 37 provedených testů jinde.

Do příchodu britských kolonistů na ostrovy na konci 19. století měl kmen Velkých Andamanců podle odhadů na 5000 příslušníků. Na ostrovech žijí kromě nich další kmeny.

Jak uvádí AFP, stovky Andamanců zemřely při obraně svého území, tisíce pak podlehly nemocem, jež přišly spolu s kolonisty, jako byla chřipka nebo zarděnky. Obavy o domorodé kmeny kvůli kontaktům s cizinci stále přetrvávají. Minulý týden úřady zatkly osm rybářů za nepovolený vstup do teritoria Džarávů, což je další z kmenů žijících na souostroví.

