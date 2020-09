Koronavirus v Austrálii: Počet nakažených stoupá, řeší se ohňostroj v Sydney

NSW zaznamenal za uplynulý den 17 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od 12. srpna. Nejvíce postiženým státem zůstává Viktorie, která eviduje 90 případů, což je však výrazně méně než denní přírůstek 700 nakažených, který byl zaznamenán na vrcholu druhé vlny začátkem srpna.

17 new cases of #COVID19 were diagnosed in the 24 hours to 8pm last night. Of the 17 new cases:

•One is locally acquired with no known source

•One is a returned traveller in hotel quarantine

•15 are linked to a known case or cluster pic.twitter.com/cpqXDxZQKZ