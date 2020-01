Koronavirus zamořuje Čínu: 106 mrtvých. tisíce nakažených, lék v nedohlednu

Tibet uzavřel turistické destinace a turisté, kteří do oblasti přesto přijedou budou na vlastní náklady ve 14denní karanténě, uvedl server China Daily.

Opatření proti šíření nového typu koronaviru, proti němuž zatím není vakcína, oznámila dnes i společnost Facebook. Ta požádala své zaměstnance, aby nejezdili do Číny, pokud to není bezpodmínečně nutné. Zaměstnancům, kteří už do Číny přijeli, doporučila, aby pracovali z domova.

Čínská státní televize dnes uvedla, že v provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se virus od konce loňského roku šíří, zemřelo dalších 24 lidí. Z provincie Chu-pej hlásí 1291 nových případů, čímž celkový počet nakažených v Číně přesáhl 4000. Server BBC připomněl, že nový koronavirus zabíjí většinu oslabené či starší lidí.

První oběť nového koronaviru oznámily i úřady v Pekingu, jde o padesátiletého muže, který navštívil jedenáctimilionové město Wu-chan. Právě zřejmě z tamního zvířecího trhu se nemoc rozšířila.

Latest developments of the #CoronavirusOutbreak:

- At least 106 people dead

- Confirmed #coronavirus cases in China soar to 4,515

- #WHO chief heads to China

- U.S. raises travel alert

- Companies evacuate workers from hardest hit areas

More @business: https://t.co/PNvv5PyHM3 pic.twitter.com/eZNQMpsy10