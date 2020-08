Kriminalistům utekla z věznice kočka, která pašovala drogy

Kočky si všimli zaměstnanci věznice v sobotu. Poté, co jí zadrželi, zjistili, že jde o pašeračku, která měla do věznice propašovat drogy a sim karty do mobilních telefonů.

Zmíněné předměty měla umístěné v kapsičce přichycené kolem krku. Poté, co byla kočka zadržena pracovníky věznice Velikada ležící na předměstí hlavního města Srí Lanky, Kolomba, byla umístěna do vězeňské místnosti.

Odtud ale v neděli uprchla neznámo kam. Zahraniční média s odkazem na agenturu AFP uvádí, že se tamní vězeňská správa k případu nevyjádřila.

Věznice se v posledních týdnech potýká s nárůstem případů, kdy lidé dopravují vězňům různými způsoby malé balíčky s drogami, mobilními telefony a nabíječkami.

Nejčastěji je házejí přes zeď, nezřídka k tomu ale využívají i další osoby či zvířata. Minulý týden policisté například zadrželi orla, který na předměstí Kolomba rovněž pašoval drogy.