Kyrgyzský exprezident Atambajev dostal 11 let vězení, omilostnil proslulého zločince

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý prezident středoasijského Kyrgyzstánu Almazbek Atambajev byl dnes odsouzen za nezákonné omilostnění známého zločince na více než 11 let do vězení. Oznámily to tiskové agentury. Z verdiktu soudu v Biškeku vyplývá, že se zločinecký boss Azit Batukajev na svobodu dostal za pomoci úplatku. Obžaloba žádala pro exprezidenta 15 let.