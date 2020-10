Kyrgyzský premiér Žaparov chce být prezidentem

"Zúčastním se voleb jako ostatní kandidáti. Pokud mě zvolí, budu prezidentem. Pokud ne, budu obyčejný občan," prohlásil Žaparov podle agentury AFP.

Po parlamentních volbách z 4. října, které podle úřadů vyhrály strany blízké prezidentu Sooronbajovi Žeenbekovi, vypukly v Biškeku nepokoje, které si vyžádaly nejméně jednoho mrtvého a asi 1200 zraněných.

Výsledky voleb, zpochybňované demonstranty, musely úřady zrušit a prezident Žeenbekov odstoupil. Nahradil jej populista Žaparov, kterého za nepokojů jeho přívrženci osvobodili z vězení. Využil chaosu, aby se stal premiérem a i úřadujícím prezidentem, připomněla AFP.

Kyrgyzstán, kde žije zhruba 6,5 milionu lidí, patří k nejchudším postsovětským republikám. Za posledních 15 let to bylo už potřetí, co hlavu státu svrhly nepokoje. Dva svržení prezidenti uprchli do exilu a Žeenbekovův předchůdce Almazbek Atambajev byl mezitím uvězněn.

Ústřední volební komise minulý týden vyhlásila nové parlamentní volby na 20. prosince, ale toto rozhodnutí zrušil parlament s tím, že volby se uskuteční až po ústavní reformě. Žaparov podle serveru 24.kg uvedl, že nový parlament bude zvolen zřejmě až v druhém pololetí příštího roku. Server současně citoval námitky právníků, připomínajících, že na prezidenta nesmí kandidovat osoby plnící pravomoci úřadující hlavy státu. Tento zákaz, zakotvený v ústavě a zákonech, má zabránit ovlivňování výsledků voleb.