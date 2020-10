Kyrgyzstán se zmítá ve vážné krizi. Prezident podruhé nařídil výjimečný stav v Biškeku

Výjimečný stav má trvat ode dneška do 19. října, zahrnuje noční zákaz vycházení, zákaz hromadných akcí a speciální podmínky, za nichž mohou lidé do města přijet nebo ho opustit.

Obyvatelé Biškeku tak mají od osmi hodin večer zákaz vycházení. Výjimečný stav také zahrnuje kontrolu nad pohybem dopravních prostředků a médii. Podle agentury Interfax byly do města již dříve vyslány vojenské jednotky a armádní technika. Velitelem města byl jmenován náměstek ministra vnitra Almazbek Orozalijev.

Podle oznámení prezidentovy kanceláře se výjimečný stav zavádí "v souvislosti s aktuální situací, kterou zapříčinily masové nepokoje a jež se vyznačuje násilím a představuje ohrožení života a zdraví lidí". Žeenbekov vyhlásil speciální režim od pátku již podruhé, poněvadž bez schválení parlamentu má prezidentovo nařízení účinnost tři dny, upřesňuje TASS.

Demonstrace na protest proti volbám vypukly v Kyrgyzstánu minulý týden v pondělí. Politické strany, které podle výsledků oznámených ústřední volební komisí neuspěly, odmítly volby uznat. Ještě před samotným hlasování se objevovala obvinění z volebních podvodů, především z nakupování hlasů ze strany nejbohatších politických uskupení.

