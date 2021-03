Laboratorní únik koronaviru nelze vyloučit a je nutné jej prověřit, zní z USA

Čas začít pátrat

Odhalit pravdu může trvat mnoho let, ale je příhodný čas začít po ní opětovně pátrat, deklaruje prestižní server. Připomíná, že společné vyšetřování Světové zdravotnické organizace (WHO) a Číny zabředlo do potíží, jak minulý týden upozornila skupina 26 vědců v otevřeném dopisu adresovaném uvedené organizaci.

Obě možnosti - přenos viru na člověka prostřednictvím zvířat i laboratorní nehoda - musejí být prověřeny nezávisle, experty, burcuje Washington Post. Dodává, že je načase, aby nový tým, který takové šetření povede, bral druhou uvedenou hypotézu vážně.

"Proč je otázka původu viru tak důležitá?" pokládá si otázku vlivný deník. Odpovídá, že zdroj viru a způsob, jakým se přenesl na člověka, jsou klíčové pro přípravu na jakoukoliv budoucí pandemii.

Otázka je ovšem velmi silně politizovaná, poukazuje editorial. Dodává, že to jde na vrub částečně Číně, kde se objevilo první velké ohnisko nákazy, částečně pak předchozímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který se podle washingtonského deníku pokoušel odvést pozornost od své "katastrofální" reakce na pandemii.

Vzájemné svalování vinu nesmí ovlivnit hledání pravdy, apeluje renomovaný server. Připomíná, že vyšetřovací tým složený z expertů Číny a WHO dokončuje zprávu, která má být podle generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse zveřejněna 15. března.

Svět se musí postavit za WHO

Čína popírá hypotézu, že pandemie vznikla díky nějaké formě laboratorního úniku či laboratorní nehody, uvádí editorial. Upozorňuje však, že vysoce postavená výzkumnice z wuchanského virologického ústavu Š' Čeng-li pracovala na experimentech typu "přidávání funkcí", které zahrnují úpravu virových genomů, díky čemuž viry získávají nové vlastnosti, včetně schopnosti infikovat buňky laboratorních myší geneticky upravených tak, aby jejich plicní buňky reagovaly podobně jako ty lidské.

Š' Čeng-li pracovala s netopýřími koronaviry, které jsou geneticky velmi podobné tomu, který vyvolal pandemii, deklaruje washingtonský deník. Pokládá otázku, zda není možné, že za ohniskem ve Wu-chanu stojí nákaza některého ze zaměstnanců laboratoře, nebo nechtěný únik viru.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Zmíněný společný expertní tým se na tiskové konferenci ve Wu-chanu 9. února nechal slyšet, že laboratorní hypotéza je "extrémně nepravděpodobná" a nebude dále prověřovaná, připomíná prestižní server. Doplňuje, že ředitel WHO Tedros později prohlášení korigoval s tím, že nic není vyloučeno.

"Jak vyzdvihuje 26 vědců ve svém dopise, příslušný tým nemá kvalifikaci a forenzní praxi potřebnou k prověření této možnosti," píše Washington Post. Zdůrazňuje, že tým byl také pod silným tlakem Číny, aby se laboratorní hypotéze zcela vyhýbal. Potřeba je tak nezávislé, interdisciplinární a nikým neomezované vyšetřování původu pandemie a obou hypotéz, tedy přenosu ze zvířat i laboratorního úniku, deklaruje editorial.

Čínské obstrukce ale jen tak nezmizí, obává se americký server. Připomíná, že WHO postrádá pravomoci, které by jí v Číně otevíraly zavřené dveře, přitom vůči ní neexistuje dobrá alternativa. Ředitel Tedros by ale mohl jmenovat nový, vysoce specializovaný mezinárodní tým expertů, jehož členy by byli i forenzní specialisté, který by prověřil laboratorní hypotézu a důsledně trval na tom, že Čína nesmí stát vyšetřování v cestě, doporučuje vlivný deník.

Pokud by Tedros v této otázce otevřeně konfrontoval Čínu, mělo by se mu dostat podpory světa, který chce vědět, jak začala současná "noční můra" a jak lze zabránit jejímu opakování, zakončuje Washington Post.