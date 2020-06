Lékaři bez hranic odcházejí z afghánské porodnice, kde útočníci vraždili matky

Brutální útok nepřežilo šestnáct matek, dvě děti, porodní asistentka Lékařů bez hranic a šest dalších lidí.

Afghánské úřady a zahraniční vlády obvinily z útoku různé skupiny. Ani měsíc po otřesné události však Lékaři bez hranic nemají informace, kdo za útokem stojí. Zároveň je evidentní, že porodnice s matkami, dětmi a zdravotníky byla záměrným cílem. Přičemž nejde o ojedinělý incident. Komunita Hazárů, která v této oblasti žije, je vystavena řadě útoků (stejně jako humanitární organizace). Podobný útok se může opakovat.

„Věděli jsme, že naše přítomnost v Dasht-e-Barchi nese rizika, ale nemohli jsme uvěřit, že by někdo využil naprosté bezbrannosti žen chystajících se rodit, aby je spolu s jejich dětmi vyvraždil. Ale stalo se. Dnes musíme čelit realitě: vyšší zdi a silnější bezpečnostní dveře nezabrání tomu, aby se podobné otřesné útoky neopakovaly. Kdybychom zůstali, znamenalo by to, že při naší práci musíme počítat s takovouto ztrátou životů, a to je nepřijatelné,“ uvedl ředitel Lékařů bez hranic Thierry Allafort-Duverger.

Lékaři bez hranic pracovali v porodnici společně s místním ministerstvem zdravotnictví od roku 2014. Odchod z ní je pro organizaci nutný krok – zároveň je velmi bolestný, jelikož bude mít důsledky pro více než milion obyvatel v oblasti (většinou komunitu Hazárů – historicky marginalizovanou a chudou populaci). Jen loni se v porodnici narodilo šestnáct tisíc dětí. Tím, že útočníci donutili Lékaře bez hranic odejít, mnoho žen a dětí přijde o přístup k nezbytné zdravotní péči.

Watch: @MSF's Country Representative for #Afghanistan Filipe Ribeiro explains yesterday's painful, but necessary decision to withdraw from Dasht-e-Barchi. #kabulhospitalattack pic.twitter.com/ZCARigaret — MSF Afghanistan (@MSF_Afghanistan) June 16, 2020

Lékaři bez hranic se nyní snaží poskytnout podporu personálu, pomoci rodinám zabitých pacientek a hledají způsob, jak podpořit místní iniciativy s cílem zlepšit přístup obyvatel ke zdravotní péči. Zároveň zachovávají své zdravotnické programy v dalších pěti afghánských provinciích.

Za posledních šestnáct let bylo v Afghánistánu zabito 70 zaměstnanců a pacientů Lékařů bez hranic. Například v roce 2004 bylo zavražděno pět zaměstnanců organizace v provincii Bádghís. A americké bombardování nemocnice Lékařů bez hranic v Kundúzu v roce 2015 připravilo o život 42 lidí.