Letní olympiáda bude zrušena? Nový koronavirus dělá Japonsku starosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Japonsko vynaloží veškeré úsilí, aby šíření nového koronaviru neovlivnilo letošní letní olympijské hry. Řekl to dnes japonský premiér Šinzó Abe v místním parlamentu. Olympiáda v Tokiu začíná 24. července. Její organizátoři neuvažují o tom, že by OH zrušili, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na japonskou vládu.