Lidé si šli pro věci do poškozeného domu, vtom se zřítil. Nejméně 13 mrtvých

Většina bytů ve zříceném domě byla v době neštěstí prázdná, protože úřady v březnu označily objekt za nebezpečný a nařídily jeho vystěhování. Stalo se tak poté, co se ve zdech stavby vyskytly trhliny. Dům spadl, když se někteří z jeho dřívějších obyvatel vrátili na místo vyzvednout si své věci, sdělila policie.

Five-storey building collapses in #Karachi.The first respondents are SOLDIERS & then V see a lot of impotent politicians saying #PakistanArmy is everywhere

They should go back to barracks

They will but first U civil setups develop capacity instead of sexual assaults on foreigners pic.twitter.com/pSPwqp7BOj