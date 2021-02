Lidé v Barmě třetí den protestují, policie proti nim zasáhla

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Barmská policie dnes v metropoli Neipyijtu zasáhla vodním dělem proti demonstrantům, kteří vyšli do ulic na protest proti vojenskému převratu a proti zadržování zvolené vůdkyně civilní vlády Do Aun Schan Su Ťij. Policisté následně vyzvali demonstranty, aby se rozešli, nebo je rozeženou silou. Protestní akce pokračují v Barmě třetím dnem a dnes se do nich zapojily tisíce lidí, informovala agentura Reuters.