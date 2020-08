Melbourne dál zpřísňuje karanténu, nová opatření se dotknou stovek tisíc lidí

Od středy se tak v hlavním městě státu Viktorie uzavřou některé obchody a omezí se činnost části podniků výrobního průmyslu i administrativního sektoru. Opatření se dotknou několika set tisíc pracovníků.

zdroj: YouTube

Přestože je 25milionová Austrálie, která zatím registruje 18.361 potvrzených případů koronaviru a 221 úmrtí pacientů s covidem-19, v porovnání s některými jinými zeměmi méně zasažená, platí ve státě Viktorie od neděle nouzový stav a v hlavním městě Melbourne šestitýdenní omezení pohybu. Za pondělí se ve Viktorii podle Reuters prokázalo 429 nových případů, což je o 242 méně než předchozí den.

Omezení podniků se bude týkat například snížení kapacity masného průmyslu, stavebnictví nebo činnosti skladů. Supermarkety zůstanou otevřené stejně jako restaurace, které mohou prodávat jídlo s sebou nebo ho rozvážet. Mnoho dalších podniků a obchodů ale bude muset zavřít a školy se navrátí k výuce na dálku. Nová opatření zasáhnou dalších 250.000 pracovních míst.

"I když je opravdu smutné uzavírat místa, která lidem poskytují práci, je to nutné pro zamezení šíření vysoce infekčního viru," oznámil premiér státu Viktorie Daniel Andrews na tiskové konferenci. "Pokud to neuděláme, mohlo by se ze šestitýdenního omezení stát šestiměsíční," sdělil. Společně s tím Andrews oznámil finanční pomoc zasaženým podnikům. Vláda Viktorie také počítá s pomocí lidem, kteří se musí uchýlit do izolace, čímž chce předejít tomu, aby lidé se symptomy onemocnění chodili do práce.