Melbourne uvolní tvrdá opatření proti koronaviru, trvala přes sto dní

Druhý nejlidnatější stát Austrálie je největším ohniskem nákazy v zemi, v posledních pěti dnech ale stát zaznamenal méně než deset nových případů koronaviru denně.

Po nedělní půlnoci se budou moci obyvatelé pětimilionové metropole Melbourne vzdálit až 25 kilometrů od svého bydliště. Dosud to bylo pět kilometrů. Premiér Daniel Andrews, ale ohlásil, že policie bude i nadále kontrolovat, zda se lidé příliš nevzdalují od svého bydliště. "Chceme, aby obyvatelé Melbourne zůstali v Melbourne," uvedl.

