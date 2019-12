Scéna na asfaltovaném parkovišti policejních kasáren by se mohla odehrávat kdekoli jinde. Avšak v Mexiku, kde má zhruba 75 procent dospělého obyvatelstva nadváhu či dokonce obezitu, není takový obraz bezvýznamný.

Více než 1000 policistů a policistek z celkových 83.000 v metropoli souhlasilo s tím, že se zúčastní programu přísné diety. Určen je k tomu, aby se zlepšil jejich zdravotní stav a aby mohli v terénu účinněji zasahovat.

Aby lépe spolkli tuto hořkou pilulku, dostávají měsíčně navíc 1000 pesos (asi 1250 Kč) za to, že se podrobují náročnému cvičení a dietě. Program nazvaný Zdravá policie byl zahájen před třemi měsíci.

zdroj: YouTube

"Chceme tím čelit problému, který v Mexiku máme s obezitou a sedavým stylem života," vysvětluje instruktor Javier Ramírez. Za ním si několik nejvíce unavených policistů udělalo přestávku v naději, že nám poskytnou rozhovor. "Chceme, aby policisté byli v dobré kondici, a mohli tak co nejlépe vykonávat svou práci," dodává Ramírez.

Míra obezity v Mexiku je podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) jednou z nejvyšších v Latinské Americe. Týká se i dětí. V zemi, kde má přes 120 milionů obyvatel, je počet chorob spojených s obezitou a nadváhou alarmující.

V roce 2018 mělo podle mexického statistického úřadu INEGI cukrovku 8,6 milionu obyvatel Mexika, dalších asi 15 milionů jich trpělo vysokým krevním tlakem. Problém je tak velký, že mexický parlament letos schválil změny ve značení potravin, které je třeba z jídelníčku vyloučit, tedy takových, které jsou bohaté na cukry, sodík a nasycené tuky.

Mexická vláda bude i přes odpor potravinářského průmyslu varovat před potravinami, které obsahují tyto látky ve větší míře.

Pokud jde o obezitu, mexická policie nezůstává pozadu. "Nebyla jsem na tom zdravotně dobře, a to se projevovalo i na mé práci. Byla jsem velmi unavená," uvádí šestatřicetiletá Graciela Benítezová, která se připojila k programu a už shodila asi deset kilogramů. "Dnes už unavená nejsem a cítím se lépe," dodává.

Také šestadvacetiletý důstojník Mauricio Barrera pocítil změny ve svém životě od té doby, co se k programu připojil. "Je to nová etapa. Ten program mi umožnil pochopit, že obezita je nemoc. První měsíc byl nejtěžší jak po psychické, tak po fyzické stránce," říká mladý muž. Teď je pyšný na to, že vytrval.

Graciela a Mauricio jsou teď následováníhodným příkladem pro své kolegy. Úřady doufají, že program bude úspěšný.