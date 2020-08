Ministr zdravotnictví USA ocenil Tchaj-wan, jednal s prezidentkou. Čína k ostrovu vyslala stíhačky

Azar se na Tchaj-wan vydal jako nejvýše postavený americký představitel po 40 letech. Peking návštěvu odsoudil a slíbil blíže neupřesněnou odvetu.

Podle tchajwanského letectva se dnes k ostrovu krátce před setkáním Azara s prezidentkou přiblížily dva čínské bojové letouny. Letadla zaměřily tchajwanské protiletadlové střely a ze vzdušného prostoru je "vytlačila" tchajwanské hlídkové letadlo.

Tchaj-wan funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Čína dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Tvrdí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.

Had a productive meeting with @SecAzar & the @HHSGov delegation. Thank you to @POTUS and @SecPompeo for supporting the #TaiwanModel & our international participation. Working together, we can prove that democracy is the best system to overcome global challenges. pic.twitter.com/8qztU4ClOK