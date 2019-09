Mír s Tálibánem? Vyslanec USA představil Afgháncům návrh dohody

Vyslanec Khalilzad se má tento týden setkat v Kábulu s afghánskými vůdci a pokusit se dosáhnout shody, než bude dokument podepsán. Afghánský prezident podle Reuters slíbil, že svůj názor na dohodu sdělí vyslanci Khalilzadovi během dvou dnů.

Přímé rozhovory Spojených států a Tálibánu o podmínkách ukončení téměř dvacetileté občanské války v Afghánistánu začaly před rokem. S afghánskou vládou Tálibán mluvit zatím odmítá, protože ji považuje za loutkový režim v područí USA.

We are at the threshold of an agreement that will reduce violence and open the door for Afghans to sit together to negotiate an honorable & sustainable peace and a unified, sovereign Afghanistan that does not threaten the United States, its allies, or any other country.