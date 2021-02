Mohla by vzniknout také severokorejská mutace koronaviru, obává se politolog

Existuje lepší cesta

V opačném případě může dojít k omezení účinnosti probíhajícího celosvětového očkovacího programu, obává se Stangarone. Podotýká, že v čele debat o naočkování severokorejské populace stojí Jižní Korea, přičemž návrhy Soulu oscilují od poskytnutí vakcín zakoupených jihokorejským státem po nákup ruských vakcín, které by byly vyrobeny na jihokorejském území.

Politolog nicméně soudí, že existuje lepší cesta, která nepomůže pouze Severokorejcům, ale i obyvatelům dalších nízko a středně rozvinutých zemí.

Nelze sice ověřit tvrzení Pchjongjangu, že v zemi nebyl zaznamenán jediný případ koronaviru, avšak lockdowny zavedené severokorejskými úřady zřejmě zabránily výraznému propuknutí epidemie v KLDR, konstatuje autor komentáře. Dodává, že Severní Korea se pak spíše než k pomoci ze strany Jižní Koreji kloní k mezinárodní pomoci, případně vlastnímu řešení.

„Jelikož Pchjongjang není ochotný přijmout bilaterální pomoc z Jižní Koreje a Spojených států a dalších, je mezinárodní řešení nejlepší cestou k proočkování Severní Koreje,“ píše odborník. Poukazuje, že mnoho bohatých zemí si předplatilo více očkovacích dávek, než potřebuje pro vlastní populaci – Spojené státy mají například smlouvu na 1,2 miliardy z celkového počtu 9 miliard dosud objednaných dávek, což je téměř dvojnásobek potřebný pro naočkování všech Američanů.

Mezi prvními zeměmi, které oznámily, že darují přebytečné vakcíny, jsou Kanada a Norsko, přičemž Norsko tyto vakcíny nabídlo programu COVAX Světové zdravotnické organizace, který má zajistit potřebnou distribuci očkovacích látek do málo a středně rozvinutých států, uvádí Stangarone. Doplňuje, že skupina G7 na poslední schůzce přislíbila zvýšit podporu COVAXu na 7,5 miliardy dolarů.

Také francouzský prezident Emmanuel Macron navrhuje poslat 5 % amerických a evropských vakcín do Afriky, a to již v průběhu očkovacího programu v USA a EU, konstatuje politolog. Upozorňuje však, že na darování přebytečných vakcín málo a středně rozvinutým zemím zatím nezavládla plná dohoda.

„V tomto procesu může sehrát roli Jižní Korea,“ pokračuje odborník. Připomíná, že Velká Británie se snaží zapojit zemi do letošních aktivit G7, a tak Soul by mohl spolupracovat s Londýnem a Washingtonem na dosažení dohody mezi nejbohatšími státy světa o darování všech přebytečných vakcín COVAXu a přimět je k závazku poskytnout programu 5 % svých stávajících zásob.

Politicky kontroverzní krok

Takový krok může být obtížný, jak ukazuje neochota Spojených států vzdát se jakýchkoliv vakcín před plným proočkováním vlastní populace, varuje Stangarone. Podotýká, že obavy o proočkování domácího obyvatelstva panují i v Jižní Koreji a v takové atmosféře je darování byť malého zlomku vakcín celosvětové kampani pravděpodobně politicky průchodnější než přímá pomoc Severní Koreji.

Podmínka proočkování nejohroženějších skupin jihokorejského obyvatelstva by tak mohla tvořit součást dohody, která by utlumila domácí odpor proti darování vakcín dalším ohroženým zemím, nastiňuje autor komentáře. Zdůrazňuje, že takový krok by byl z mezinárodního hlediska významný, jelikož COVAX letos očekává dodávku vakcín, které vystačí pouze pro pouhou pětinu obyvatel málo a středně rozvinutých zemí.

Darování malého zlomku již existujících vakcín a příslib darování přebytečných dávek ze strany bohatých zemí by rozšířil možnosti COVAXu, vyzdvihuje politolog. Podotýká, že pouhých 5 % dávek, které si dosud zajistily nejbohatší země světa, by znamenalo několik milionů vakcín. „Bude ale potřeba víc,“ zdůrazňuje Stangarone. Soudí, že jednotlivé státy by také měly zvážit navýšení finanční pomoci COVAXu i pomoc farmaceutickým firmám s výrobou a distribucí vakcín.

Navzdory ocenění, která sklízí Jižní Korea za své zvládání koronaviru, má země prostředky, kterými by mohla přispět COVAXu více, deklaruje expert. Poukazuje, že před poslední schůzkou G7 byly prostředky nutné k plnému financování testů, léčiv a vakcín v rámci programu odhadnuty na 23 miliard dolarů, přičemž Jižní Korea by se měla přidat ke Spojeným státům a Německu, které přislíbily část této částky uhradit.

Koronavirus stál loni světovou ekonomiku zřejmě 5,6 bilionu dolarů a Jižní Korea patří k zemím, které zaznamenaly propad HDP, uvádí politolog. Domnívá se, že pomoc COVAXu získat potřebné zdroje představuje relativně nízkou sumu ve srovnání s hospodářskými a lidskými ztrátami plynoucími z pokračující pandemie.

Proočkování severokorejské populace resonuje na Jihu i z jiného důvodu, podotýká Stangarone. Konstatuje, že zřeknutí se malé části zakoupených vakcín, příslib darování těch přebytečných a poskytnutí prostředků COVAXu sice nejsou nejrychlejší cestou k naočkování Severokorejců, ale jde zřejmě o nejlepší možnost jak zajistit, že KLDR nabídnutou pomoc přijme. Výhodou je také pomoc miliardám obyvatel málo a středně rozvinutých zemí, kteří jsou riziku nákazy vystaveni mnohem více než průměrný Severokorejec, dodává autor komentáře. Za nejlepší způsob pomoci Severokorejcům tak považuje pomoc všem.