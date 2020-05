Muž byl v Singapuru odsouzen k smrti přes internet. Bezcitné, reaguje Human Rights Watch

Právní zástupce odsouzeného muže Peter Fernando upřesnil, že rozsudek smrti vynesl nejvyšší soud nad jeho klientem v pátek ve videohovoru zprostředkovaném platformou Zoom. Informuje o tom agentura AP.

Odsouzený byl v tu dobu v cele, zatímco Fernando a žalobci se na dálku z různých lokací účastnili slyšení. Zřejmě jde o první případ v Singapuru, kdy byl rozsudek smrti vynesen na dálku. Na začátku května byl přes internet pomocí platformy Zoom odsouzen k smrti také muž v Nigérii.

Soud seznal 37letého Malajce Punithana Genasana vinným z toho, že od roku 2011 obchodoval s drogami. V pátek se má Genasan setkat se svým advokátem, aby probrali možné odvolání.

Podle mezinárodní organizace Human Rights Watch je už samotný rozsudek smrti krutý a nehumánní a jeho vynesení přes platformu Zoom situaci ještě zhoršuje. "Necitlivost soudu a žalobců je šokující. Muž, který čelí trestu smrti, by měl mít právo být přítomen u soudu a své žalobce přímo konfrontovat," míní představitel organizace Phil Robertson.

"Singapore's use of the death penalty is inherently cruel and inhumane, and the use of remote technology like Zoom to sentence a man to death makes it even more so." - @Reaproy https://t.co/461AslZRzz