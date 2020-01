Muž hodil do motoru letadla minci "pro štěstí", dostal tučnou pokutu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Osmadvacetiletý Číňan musí zaplatit pokutu 120.000 jüanů (392.000 korun) za to, že do motoru letadla před odletem hodil mince. Muž, který letěl poprvé, totiž doufal, že mu to přinese štěstí. Informoval o tom zpravodajský server BBC.