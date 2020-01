Muž při požárech v Austrálii utrpěl těžké popáleniny, chránil svůj dům

Zranění ohněm utrpěl muž, který se snažil před živlem bránit své obydlí poblíž městečka Tumbarumba ve státě Nový Jižní Wales.

Ve vážném stavu byl převezen do nemocnice v Sydney, aby podstoupil operaci, řekl novinářům zástupce hasičů Shane Fitzsimmons.

"Chceme poslat zprávu naděje a síly, a zejména poděkovat záchranářům a dobrovolníkům za jejich neuvěřitelné odhodlání a odvahu," uvedla na svém twitterovém účtu sydneyská opera.

Tonight, we are illuminating the Sydney Opera House sails to show our support for everyone affected by the Australian bushfires. We want to send a message of hope and strength, and importantly to thank the emergency services and volunteers for their incredible efforts and courage pic.twitter.com/QGrRbRlDMh