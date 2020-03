Na čínské farmě vypukl požár, rozšířil se do okolních lesů. 19 mrtvých

Jeden z mrtvých byl podle čínských úřadů místní průvodce, ostatní byli hasiči. Zahájena byla evakuace místních obyvatel, do níž bylo zapojeno více než 300 hasičů a 700 pomocných sil. Z dalších míst v provincii má do Si-čchangu dorazit dalších 885 hasičů, 142 hasičských vozů a další technika. Požár bude monitorován s pomocí dronů.Úkolem hasičů bude také chránit klíčovou průmyslovou infrastrukturu.

18 #firefighters and 1 local guide were confirmed dead on Tuesday from a forest #fire that spread more than 1,000 hectares of land in Southwest China’s Sichuan Province. https://t.co/V09s81h4Pn pic.twitter.com/8mg8wmeodn