Na Filipínách vybuchla sopka Taal, evakuovány tisíce lidí

Sopka Taal leží na hlavním filipínském ostrově Luzon v provincii Batangas ve vzdálenosti asi 60 kilometrů jižně od Manily. Dnes vulkán vychrlil do výšky asi jednoho kilometru mračno dýmu a popela, erupci provázelo burácení a otřesy.

#Taal Volcano, video taken by my brother a few minutes ago. pic.twitter.com/SkdkL6pMy1