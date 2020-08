Austrálie má rekordní počet obětí koronaviru, na Novém Zélandu se možná zpozdí volby

O odkladu samotného hlasování se ještě nerozhodlo. "Je ještě brzy na to, abychom dělali definitivní rozhodnutí, ale pokud to bude potřeba, můžeme být ohledně posunutí data voleb pružní," uvedla premiérka na tiskové konferenci s tím, že pro volby je možné vybrat náhradní termín kdykoli do 21. listopadu.

V úterý novozélandské úřady oznámily, že testy potvrdily nákazu virem SARS-CoV-2 u čtyř členů jedné rodiny z Aucklandu.

zdroj: YouTube

Předtím země více než 100 dní žádný nový případ infekce neměla. Hygienici se nyní snaží zjistit, kde všude se nakažení lidé v poslední době pohybovali. Jisté je ale už to, že v poslední době nebyli v zahraničí.

Premiérka kvůli novým případům nařídila ode dneška na tři dny největší novozélandské město Auckland uzavřít. Lidé mají pokud možno zůstat doma a nechodit do práce ani do školy. Zavřené zůstanou restaurace, bary a velká část obchodů. Omezena jsou také setkání více než deseti lidí.

Austrálie dnes zaznamenala nejvyšší nárůst počtu úmrtí spojených s nemocí covid-19, když bilance za den narostla o 21 obětí na celkových 352. Všechna úmrtí byla hlášena z jihovýchodního státu Viktorie, který zůstává hlavním ohniskem koronavirové nákazy v zemi.

Austrálie se od začátku července potýká s druhou vlnou infekce, která přináší horší denní statistiky než jaké byly registrovány při jarním vrcholu epidemie covidu-19. Mimo dva nejlidnatější státy Viktorie a Nový Jižní Wales ale šíření koronaviru SARS-CoV-2 v podstatě vymizelo.

Pouze tato dvě území dnes ohlásila nově odhalené nákazy, dohromady jich bylo 428. To je podle databáze americké Univerzity Johnse Hopkinse více než v předchozích šesti dnech, ovšem pod úrovní z přelomu července a srpna. Vývoj nicméně nahlodává naděje, že situace ve Viktorii se začala stabilizovat, píše Reuters.

Tamní úřady ale i po oznámení 410 nových případů uvádí, že státu se zřejmě daří rozmach nákazy potlačovat. V regionální metropoli Melbourne již deset dní platí zpřísněný karanténní režim zahrnující noční zákaz vycházení či uzavírku méně důležitých obchodů.

"Naši experti jsou nadále přesvědčeni, že tohle stáhne čísla dolů," řekl premiér Viktorie Daniel Andrews. Už nyní je podle něj patrné zpomalení postupu infekce, přestože striktní opatření se prý do statistik ještě nepromítla. "Když se podíváte na průměr posledních sedmi dní, vidíme pokles," citovala Andrewse agentura AFP.

V Melbourne aktuálně platí nejpřísnější režim za celou dobu epidemie, přičemž jeho uvolňování má začít nejdříve za měsíc.

AFP uvádí, že koronavirus se ve Viktorii dostal i do domovů pro seniory, které od začátku měsíce ohlásily přes 100 obětí a skoro 2000 nákaz.

Celkově eviduje Austrálie lehce přes 22.000 nakažených, na milion obyvatel je jich zde podle oficiální bilance výrazně méně než v západoevropských zemích či v České republice.