Nakažených koronavirem COVID-19 v Jižní Koreji Roste. Už jich je 1146

Většina dnešních nakažených, celých 134, je stále spojována s jedním kostelem ve městě Tegu, mezi členy tamějšího náboženského hnutí infekci zřejmě roznesla 61letá žena.

Čínské úřady dnes podle státní televize CCTV umístily do karantény 94 pasažérů letadla ze Soulu do Nankingu. Učinily tak poté, co tři z cestujících vykazovali příznaky horečky.

Žádný z čínských turistů, které zachvátily horečky, neměl jakékoliv vazby na čínskou provincii Chu-pej či město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit.