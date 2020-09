Náklonnost je u konce. Analytik rozebral vztah Trumpa s Kimem

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - "Ať šlo o cokoliv, zjevně to skončilo," konstatuje Joshua Fitt v komentáři pro server National Interest. Analytik z think tanku Center for a New American Security připomíná, že koncem roku 2017 americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka mezi USA a KLDR se velmi přiblížila, náhle se ale vše otočilo a z Trumpa a severokorejského vládce Kim Čong-una se stali korespondenční přátelé.