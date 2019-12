Násilné protesty v Indii se šíří, okolní státy mají strach z vlny uprchlíků

Návrh zákona o občanství, který je podle kritiků z náboženského hlediska diskriminační a ohrožuje sekulární charakter státu, předložila vláda vedená hinduistickými nacionalisty a premiérem Módím po jeho přesvědčivém vítězství v květnových volbách. Minulý týden normu schválil indický parlament.

zdroj: YouTube

Právo na indické občanství by na základě nového zákona měli mít hinduisté, buddhisté, křesťané a vyznavači dalších náboženství vyjma islámu, kteří do Indie přišli nezákonně ze tří velkých sousedních muslimských zemí - Pákistánu, Bangladéše a z Afghánistánu. Podle indické vlády totiž nemuslimové čelí v těchto zemích pronásledování. Někteří demonstranti zákon však vnímají jako diskriminační, lidé z pohraničních indických států se zase obávají přílivu migrantů.

Příchodu uprchlíků do své země se bojí také Pákistán. Z Indie migranty podle Imrana Chána vyžene nejen nový zákon, ale i krize okolo muslimského státu Džammú a Kašmír, kterému Dillí zrušilo v říjnu autonomní status. Vzniklá migrační vlna by podle premiéra způsobila "uprchlickou krizi, která by předčila všechny ostatní," citovala Chána agentura Reuters.

"Naše země víc uprchlíků nepojme," zdůraznil Chán v Ženevě. Zároveň svět vyzval, aby ohledně situace v Indii "okamžitě zasáhl".

Návrhem vyvolané pokoje si v Indii zatím vyžádaly šest mrtvých, přes stovku zraněných a tisíce zatčených. Podle bezpečnostních zdrojů policie zastřelila pět lidí ve městě Guváhátí na východě země a z postřelení několika lidí jsou obviněny i bezpečnostní složky v Dillí, ty však střelbu během víkendových násilných střetů odmítly. Zranění protestujících byla podle nich způsobena rozbitými kanystry od slzného plynu, napsal zpravodajský server BBC.