Našly se černé skříňky ze zříceného letadla v Indii, počet obětí vzrostl na 18

Nehoda letadla společnosti Air India, které havarovalo při přistání ve městě Kalikut ve státě Kérala, si podle nové bilance vyžádala 18 mrtvých a přes 100 zraněných, z toho 16 těžce. Mezi oběťmi jsou i oba piloti.

