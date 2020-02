NATO je solidární s Tureckem. Stoltenberg vyzval Rusko k zastavení bojů v Idlibu

Syrská armáda s pomocí spojeneckého Ruska v prosinci zahájila ofenzívu v Idlibu, kde působí také turečtí vojáci. Turecko tam v bojích ve čtvrtek přišlo o 33 svých vojáků.

"Vyzýváme Rusko a syrský režim k zastavení útoků, k ukončení náletů bez přesného rozlišení cílů... Vyzýváme také Rusko a Sýrii, aby plně respektovaly mezinárodní právo," uvedl Stoltenberg.

#NATO has just met in solidarity with our Ally Turkey, following the death of Turkish soldiers near Idlib. We condemn the indiscriminate air strikes by the Syrian regime & Russia. This dangerous situation must be de-escalated & humanitarian access allowed: https://t.co/TxBqHO5NVF pic.twitter.com/XCatlnyB9k