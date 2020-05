Nejmenší děti v rouškách? Je to hazard s jejich zdravím, varují lékaři

Lékaři v Japonsku varují před skrytým nebezpečím obličejových masek u malých dětí, které jsou v současné sobě doporučovány napříč zeměmi celého světa. „Masky mohou ztěžovat dýchání, převážně u kojenců, kteří mají úzké průchody vzduchu,“ uvedla ve svém prohlášení japonská pediatrická asociace a dodala, že děti do 2 let by masky neměli vůbec používat, uvedl web Business Insider.

K nošení ochranných obličejových masek se přidává čím dál více zemí světa, protože se předpokládá, že se rapidně sníží šíření viru SARS-CoV-2. Například ve Velké Británii musí nosit lidé masky v uzavřených prostorech, kde není možné dodržovat sociální distancování. Připojily se i USA, kde je ale zcela na uvážení občanů, jestli si masku vezmou.

Lékaři v Japonku nabádají, aby děti do 2 let měli výjimku. Problémy s dýcháním u dětí do 2 let mohou zatížit jejich srdce, vést k přehřátí a následně k úpalu. Děti jsou převážně infikovány rodinnými příslušníky, jen velmi málo závažných případů bylo detekováno ve školkách nebo školách, kde jsou ochranné obličejové masky potřebné.

Japonsko v současné době zrušilo mimořádný stav v Tokiu a ve čtyřech dalších oblastech. V současné době čítá 16 581 pozitivních na covid-19 a 830 úmrtí a díky rychlé reakci na pandemii si vysloužilo chválu.