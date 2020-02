Nemoc Covid-19 se nedaří zastavit. Čína hlásí 2345 obětí, zemřeli první dva Evropané

Nemoci způsobené novým koronavirem už v pevninské Číně podlehlo 2345 lidí, nakažených je 76.288. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že již ubývá možností, jak šíření viru zabránit.

"Znepokojují nás případy bez jasné epidemiologické souvislosti, jako je možnost nákazy při cestování nebo kontaktem s lidmi, u kterých se nákaza potvrdila," řekl šéf WHO. Podle něj má zhruba 80 procent nakažených nemocí COVID-19 jen velmi mírný průběh onemocnění, vážnější či kritické příznaky má asi 20 procent pacientů, ve dvou procentech případů je pak nemoc smrtelná.

#COVID19 rumors debunked: Is the virus man-made? NO. Is the virus a bio-weapon? NO. Is Wuhan's air pollution caused by the burning of corpses? NO. Our enemy is not just virus, but also rumors. pic.twitter.com/QvWZB6cVuR