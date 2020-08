Nemocnici v Indii zachvátil požár, zemřelo 10 pacientů nakažených koronavirem

Požár se podařilo dostat pod kontrolu po asi půlhodině a zbývající pacienti byli přemístěni do jiné nemocnice ve městě, uvedla BBC. Více než 20 dalších lidí utrpělo zranění.

Pobouření a smutek v souvislosti s požárem vyjádřil i indický premiér Naréndra Módí. Příčina požáru není známá, policie incident vyšetřuje. Místní úřady již oznámily, že rodiny obětí dostanou od státu odškodné.

Woke up to this scary news 😪😟



Fire mishap at Covid-19 care centre at Swarna Palace hotel in #Vijayawada



People from top floors were crying for help.pic.twitter.com/lAq7aNHZow