Nezávislost Tchaj-wanu? Čína je rezolutně proti, varovala cizí státy před vměšováním

K nynějším problematickým vztahům Číny a USA Li poznamenal, že by Peking a Washington měly vzájemně respektovat své zájmy. Ekonomické spory obou zemí nejsou pro svět dobré, dodal.

Ostrov Tchaj-wan považuje Čína za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.

"Tchaj-wan je vnitřní záležitostí Číny," uvedl premiér Li na dnešní tiskové konferenci, přičemž zároveň varoval před vměšováním vnějších sil do záležitostí Tchajwanské úžiny.

Čína Tchaj-wanu nabízí existenci v modelu jedna země, dva systémy, který má zaručovat demokratické zřízení a značnou autonomii. Tímto způsobem Peking vládne od roku 1997 v bývalé britské kolonii Hongkongu, kritici ale tvrdí, že Peking svobody na hongkongském území postupně omezuje. Proti omezování svobod ze strany pevninské Číny demonstrovaly loni v hongkongských ulicích statisíce lidí.

Čínský parlament dnes v reakci na protesty schválil přijetí zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu, který má umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Premiér Li na tiskové konferenci řekl, že zákon v dlouhodobém měřítku prospěje stabilitě a prosperitě Hongkongu. Zopakoval také, že princip "jedné země, dvou systémů" zůstane v Hongkongu zachován.

Návrh zákona v posledních dnech ostře kritizovaly Spojené státy, které kvůli němu hrozí Číně sankcemi. Premiér Li dnes řekl, že Peking a Washington by měly respektovat své klíčové zájmy a měly by dokázat zvládnout vzájemné neshody. "Domnívám se, že obě země by se měly vzájemně respektovat, spolupracovat a rozvíjet své vztahy na základě rovnosti," podotkl Li podle agentury Reuters.

Předseda čínské vlády se rovněž na tiskové konferenci vyjádřil k šíření koronaviru, který se objevil na přelomu roku jako první právě v Číně. Číně se již epidemii nemoci covid-19 podařilo překonat, dnes zaznamenala pouze dva nové případy infekce. Premiér uvedl, že je ovšem potřeba mít se nadále na pozoru a zabránit případnému návratu epidemie.

Premiér rovněž prohlásil, že Čína sdílela informace o nákaze s ostatními zeměmi včas, přestože řada zemí Peking obviňuje z počátečního utajování nákazy. "Žádné utajování nebude dovoleno," řekl dnes premiér Li.

Plenární zasedání čínského parlamentu se původně mělo konat 5. března, bylo ale odloženo kvůli šíření koronaviru, jímž se v Číně nakazilo 82.995 lidí, z nichž 4634 zemřelo. Premiérova tisková konference se uskutečnila prostřednictvím videohovoru. Novináři, kteří byli předtím otestováni na koronavirus, seděli v jiné místnosti v metrových rozestupech.