Nezvyklé gesto Kim Čong-una. KLDR se omluvila Jižní Koreji za zastřelení úředníka

Podle agentury Reuters to oznámil bezpečnostní poradce jihokorejského prezidenta. Vojáci KLDR proti Jihokorejci údajně zakročili v rámci snah o zastavení šíření koronaviru.

Severokorejské úřady podle Soulu napsaly v dopise adresovaném jihokorejské hlavě státu Mun Če-inovi, že k incidentu nemělo dojít a že jej Kim Čong-un hluboce lituje. Mrzí ho rovněž, že touto nešťastnou událostí zklamal Jihokorejce. Severokorejský vůdce pak vyjádřil přání, aby aféra nepoškodila vzájemnou důvěru mezi oběma zeměmi.

