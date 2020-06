Česko je pro ateisty rájem. V jiných zemích mají naopak velké potíže

Případy ostrakizace lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, hlásí například Kolumbie, Indie, Indonésie, Malajsie, Nigérie, Pákistán, Filipíny a Srí Lanka. Výjimečné nejsou ani nucené sňatky. Britský deník Guardian se odvolává na zprávu, kterou ve čtvrtek vydala organizace Humanists International.

Důvodem šikany ateistů a humanistů jsou jejich hodnoty, včetně odmítání většinového náboženství, podpory lidských práv, liberální demokracie a kritického myšlení. Svým způsobem se potýkají se stejným osudem jako Mistr Jan Hus v 15. století.

Například Mubarak Bala, prezident Asociace nigerijských humanistů, byl minulý týden zatčen pro podezření z rouhání, za které mu v jeho zemi může být uložen i trest smrti. Jedná se o syna známého islámského duchovního, který se nijak netají svými názory, jež nejsou většinově konzervativní společností akceptovány.

"Říkat si, co chcete a kdy chcete, či se otevřeně hlásit k ateismu nebo humanismu může být v Nigérii nebezpečné. Bala je ale v tomhle směru fanatikem a snaží se vytvářet prostor i pro ty, kteří se nehlásí k islámu ani žádnému jinému náboženství," vysvětlil Leo Igwe, který je taktéž nigerijským humanistou a lidskoprávním aktivistou.

Válka vedená proti humanistům, ateistům, agnostikům a lidem, kteří se nějakým způsobem odchylují od většinou přijímaných kulturních hodnot, zahrnuje například kriminalizaci rouhání a apostáze, tedy odpadnutí od víry, a naopak beztrestnost útoků a novodobých honů na čarodějnice. Takto hovoří zmiňovaná zpráva, jíž financoval Britský úřad pro záležitosti Commonwealthu.

Zpráva obsahuje svědectví 76 lidí z osmi sledovaných zemí. "Humanisté a lidé bez vyznání jsou oběťmi pernamentních útoků z řad zapřísáhlých muslimů," řekl jeden z malajských respondentů. V Pákistánu je situace ještě mnohem horší. Zákony tvrdě postihují rouhání a systémová diskriminace jiných hodnotových a názorových přesvědčení je na pořadu dne. Úřady navíc nepřímo podporují náboženské násilí vůči odpadlíkům.

"Být pákistánským humanistou znamená mít odvahu a dát v sázku všechno," řekl jeden z respondentů. Zpráva taktéž upozorňuje na nucené konverze k islámu, které jsou v Pákistánu taktéž normálním fenoménem. Dívky a ženy jsou často tlačené k uzavírání manželství s muslimy.

Své o tom ví třeba Fauzia Ilyasová, zakladatelka Pákistánské aliance ateistů a agnostiků. Poté, co se rozvedla, svěřily úřady její dceru do péče otce. Důvodem bylo zřejmě její odpadnutí od víry. Následně na ní v roce 2015 vydal soud v Láhauru zatykač, utekla do Nizozemska, kde momentálně čeká na udělení azylu.

"Je na výsost jasné, že by se mělo usilovat o rušení zákonů potírajících rouhání z důvodu jejich častého zneužívání pro legitimizaci násilí vůči lidem s humanistickými hodnotami, kterým by mělo být garantováno právo na ochranu, a to na celém světě," řekl Gary McLeland, generální ředitel Humanists International.