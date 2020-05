Novozélandské pláže zčervenaly. Mořský ekolog vysvětluje proč

Podle Johna Zeldise, mořského ekologa Národního střediska pro vodní a atmosférické vědy, polokrabi hynou kvůli pářícímu pudu. Ten dospělým jedincům velí zabrat si část mořského dna jako "svoje území", které se snaží ze všech sil udržet, protože bez tohoto zázemí nemají šanci se spářit.

Pokud je ale mořské dno ve vhodné hloubce obsazené staršími polokraby, nová generace se nemá kde uchytit. Pak se může stát, že obsadí pobřeží během přílivu - a při odlivu na suchu pak uhynou, dodal Zeldis, který během let zažil na plážích v oblasti Otago vrstvy mrtvých krabů vysoké 20 až 30 centimetrů.

V letošním roce místní obyvatelé ohlásili, že zrudlo několik pláží, což naznačuje, že dospělí polokrabi se odmítají vzdát svých míst pro rozmnožování na mořském dně. Na těch obvykle žijí několik let. Informoval o tom server listu The Guardian.

#NewZealand beaches turn red as #lobsters dig in to the death https://t.co/ecOFatEjJi