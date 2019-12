Hasiči se pokoušejí plameny ztlumit i s pomocí vody shazované z vrtulníků, jež musejí prolétávat hustým kouřem. Hasičská služba státu na svém twitterovém účtu zveřejnila snímek z požáru, který hoří 80 kilometrů jižně od Sydney. Dostal se až na železniční trať a hoří několik metrů od domů. Služba vyzvala lidi, aby nečekali do poslední chvíle a evakuovali se včas.

EMERGENCY WARNING Gospers Mountain (Lithgow and Hawkesbury LGA) A southerly change has impacted the Gospers Mountain fireground & is pushing the fire north.

Fire crossing the Bells Line of Road at Bilpin. If in the area monitor conditions. Follow advice from firefighters. #nswrfs pic.twitter.com/qHcZ93FKyt