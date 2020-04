Nový Zéland vítězí nad koronavirem. Jak se to zemi daří?

V čem spočívá úspěch? Na rozdíl od některých zemí Nový Zéland postupoval velmi rychle při zavádění ochranných opatření, která navíc byla jedna z nejpřísnějších na světě. Ještě před úmrtím prvního pacienta s onemocněním covid-19 vláda uzavřela školy, hranice a podniky s výjimkou lékáren a dalších základních služeb.

Od pondělí 27. dubna premiérka snížila ochranná opatření, která se týkají výroby a těžby dřeva a stavebnictví. Budou povoleny akce jako svatby nebo pohřby s účastí do deseti lidí. Podle Ardernové se 400 000 obyvatel Nového Zélandu vrací zpět do práce, tím by se měla ekonomika země nastartovat na 75 %.

Nový Zéland také vděčí malé populaci a specifické geografii, která mu umožňuje kontrolovat hranice, ale hlavně své rychle reakci v boji proti viru SARS-CoV-2, s čímž souvisí i testování. Nový Zéland provedl přes 126 tisíc testů. Velká Británie, která má třináctkrát více obyvatel, provedla pouze 719 910 testů. Nyní se na Novém Zélandu testuje až 8 000 lidí denně, uvedla premiérka.

I když by se mohlo zdát, že Nový Zéland má vyhráno nad covid-19, Ardernová stále nabádá k ostražitosti a chce zjistit, jestli se „tvrdá práce Nového Zélandu vyplatila“. Zatím jsou stále uzavřené hranice a lidé zůstávají převážně ve svých domovech. Ardernová uvedla, že v boji proti viru SARS-CoV-2 bude země pokračovat, dokud nebude vyvinuta vakcína.

Pokračující uzavření hranic Nového Zélandu pro zemi znamená velký dopad na ekonomiku, protože cestovní ruch je jedním z jejích největších motorů. V současné době se diskutuje o otevření hranic s Austrálii, ale oficiální vyjádření není k dispozici. Podle vlády je odhadovaná nezaměstnanost kolem 13 %.

„Uděláme vše, co je v našich silách, abychom bojovali proti ekonomickým dopadům, stejně jako jsme to udělali v oblasti zdraví“, uvedla Ardernová.